السيسي لنظيره الجامبي: مصر مستعدة لدعم جامبيا في مختلف المجالات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، بمقر إقامته بمكة المكرمة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسى أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية، مُؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مُشيرًا إلى استعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات، فى إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي، ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.





من جانبه، أعرب الرئيس الجامبى عن تقديره وشكره العميق للرئيس السيسى والحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مُشيرًا إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لاسيما فى مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفنى، مُشيدًا فى هذا الصدد بالجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الإفريقية.





وأضاف راضى، أن اللقاء تطرق، أيضًا، إلى التباحث بشأن بعض القضايا الإفريقية، خصوصًا ما يتعلق بالأوضاع فى منطقة غرب إفريقيا، لاسيما فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، وعضوية جامبيا فى تجمع "إيكواس" لدول غرب إفريقيا.





وأكد السيسى تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، خصوصًا فى ظل التحديات العديدة التى تواجهها القارة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، التى تتطلب تضافر الجهود الإفريقية للتصدي لها، من خلال تفعيل آليات الاتحاد الإفريقي وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.



