أحمد ماجد لـ"الفجر الفني": ردود الجمهور على "عامر" قوية والسقا كان بينصحني في "ولد الغلابة"

أعرب الفنان أحمد ماجد، عن سعادته بردود الأفعال حول دوره "عامر" في مسلسل "ولد الغلابة" مشيرًا إلى أنه من قام ترشيحه للعمل المخرج محمد سامي، بعد العمل معه في "الأسطورة".





وأضاف ماجد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه قام بالبروفات مع النجم أحمد السقا وفريق عمل المسلسل في منزل "السقا" مع المخرج محمد سامي ومصحح اللهجة.





وتابع أن أحمد السقا، يتعامل مع الجميع وقريب من جميع فريق العمل ويتعامل بمبدأ الصداقة والأخوة مع الجميع وكان ينصحه دائما، ويسانده ويؤكد له أنه فنان شاطر وموهوب.





وأضاف ماجد، أن ردود الأفعال عن مشاهده مع إنجي المقدم، فاقت توقعاته ولكنها ممثلة شاطرة ومميزة وحدث بينهم كيميا في العمل وأن التمثيل أمامها ممتع.





ويشارك "السقا"، في سباق الموسم الرمضاني بمسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته مي عمر، وإنجي مقدم، ومحمد ممدوح، وهادي الجيار، وإدوارد.