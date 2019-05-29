أحمد رزق يقع في موقع محرج ويتسبب في ضحك حضور المؤتمر الصحفي لفيلم "الممر" (صور)
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:29 م
يارا أحمد
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كشف الفنان أحمد رزق، عن شخصيته بفيلم "الممر"، وأنه يجسد مراسل صحفي عسكري وليس مجندًا كما انتشر علي بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لينظر له المنتج هشام عبد الخالق والمخرج شريف عرفة للتأكيد له أنه حرق شخصيته في الفيلم.
ويمازح احمد رزق، الحضور ويؤكد أنه سعيد بالتجربة ورد قائلا: "طيب أقول أيه" مما تسبب في ضحك الحضور جميعا في قاعة المؤتمر الصحفي لفيلم "الممر".
فيلم "الممر" يشارك فى بطولته الفنان أحمد عز وهند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.
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