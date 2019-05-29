نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 29/5/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 24 رمضان.





قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تتم حاليا مشاورات حول دراسة العرض الذى تقدمت به احدى الشركات العالمية لشراء احدى محطات سيمنس والاستحواذ عليها.





اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليار 500 مليون جنيه لشهر ابريل 2019 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.





وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/5/2019 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات.





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مضغوطة بمبيعات المصريين.





انعقدت الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل.





نجحت هواوي في رفع الحظر الموقع عليها من قبل الحكومة الأمريكية في انهاء التعامل بين كل من الاتحاد العالمي.



