المالية: 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية دعما شهريا للبطاقات التموينية





اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليار 500 مليون جنيه لشهر ابريل 2019 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.





تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر ابريل ( هذا وجدير بالذكر ان تم اصدار ضمانات بمبلغ 1357,9 مليون دولار لشراء 5230 الف طن قمح مستورد )،بالإضافة الي مبلغ 98,5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر ابريل 2019.





وكذلك تم اتاحة مبلغ 391,6 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر ابريل 2019، كما تم إتاحة مبلغ 2,57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر ابريل 2019.





وشملت الاتاحات ايضا مبلغ 76,86 مليون جنيه منهم مبلغ 56,5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر ابريل 2019، ومبلغ 17,36 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الانفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر ابريل 2019.





كما تضمنت الإتاحات مبلغ 62,5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر ابريل 2019، وإتاحة مبلغ 61 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي عن شهر ابريل 2019 كدعم لكل من (المرأة المعيلة، الطلاب، الاطفال دون السن المدرسي).







