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مباراة النصر Vs ذوب اهن اصفهان مباشر ,, مشاهدة مباراة النصر وذوب اهن بث مباشر اليوم HD

الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:34 ص
مباراة النصر Vs ذوب اهن اصفهان مباشر ,, مشاهدة مباراة النصر وذوب اهن بث مباشر اليوم HD
النصر
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي فريق النصر السعودي، مع فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني اليوم الأربعاء 29 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضد النصر السعودي في الساعة الثامنة مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

ويحتل فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما يحل فريق النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتعتبر هذة المباراة تحصيل حاصل بين الفريقين خلال المجموعة، حيث ضمن الثنائي التأهل إلى الدور القادم بعد إنتهاء مباريات جميع الأندية الأخرى، وسيتنافس الفريقين على صدارة المجموعة فقط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق النصر السعودي، ضد فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الفجر الرياضي.

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