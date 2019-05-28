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بعد استقالتها من ٩٠٩٠.. مي حلمي تعلن انضمامها لقناة "سكاي نيوز عربية"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:32 م
بعد استقالتها من ٩٠٩٠.. مي حلمي تعلن انضمامها لقناة سكاي نيوز عربية
مي حلمي
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يارا أحمد
 
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أعلنت المذيعة مي حلمي، انضمامها لقناة سكاي نيوز عربية، وذلك بعد استقالتها من إذاعة راديو "9090".

ومن المقرر ان تعلن تفاصيل برنامجها خلال الفترة المقبلة، وتعتبر مفاجأة للجمهور انضمامها لقناة كبيرة ومميزة.

وكانت مي حلمي، أثارت جدلا الفترة الاخيرة بزواجها من المطرب محمد رشاد.
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