اليوم.. حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:14 م
الفجر الفني
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تختتم اليوم فى تمام التاسعة مساًء فعاليات الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
يأتي ذلك بحضور لجنة تحكيم الملتقي والمكونه من الفنانة سلوي محمد علي والمخرج محمود سليمان والدكتور وليد سيف.
وسوف يقوم المركز القومي للسينما بإنتاج الأفلام الفائزة وهي جائزة أفضل فيلم في الملتقي وأفضل فيلم في كل من مسابقة الروائى القصير والتسجيلي.
يذكر أن الدورة الثالثة للملتقي إفتتحت فعالياتها يوم السبت الموافق ٢٥ مايو وشارك بها ٢٣ فيلمآ ما بين التسجيلى والروائى القصير وأشرفت عليها فنيآ الأستاذة "صفاء مراد".
الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما للحضور.
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