رابط time sport مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة HD كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان مجانا؟

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1-أغلق الريسيفر أو افصل الكهرباء عنه.

2- اختار القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول.

3- أحضر شاحن تليفون "نوكيا" القديم ذو الطرف الرفيع وأدخل طرفه بفتحة "الجاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز.

4- ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF



إذا كان تلفزيونك به إريال داخلياريال في هذه الحالة يكون الأمر بسيطًا للغاية، فقط افصل "جاك الدش"، بعده قم بتشغيل الإريال الداخلي في التليفزيون، وابحث عن الترددات VHF و تردد UHF، وسوف يتيح لك التردد الأخير صورة أكثر نقاء وجودة، ومع البحث سوف تعثر على القنوات الأرضية.

طبق الدشنت 1-أغلق الريسيفر أو افصل الكهرباء عنه.

2- اختر القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول .

3-انزع السلك الذى يصل من الطبق في الريسيفر وأدخل طرفه الأصفر فى فتحة "جاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز.

4- ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

سماعةسماعة 1-أغلق الريسيفر أو افضل الكهرباء عنه.

2- اختار القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول .

3- أحضر طرف سماعة تليفون محمول سامسونج وأدخل طرفها بفتحة "الجاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز.

4- ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF



- قم بتركيب الهوائي الأرضي.

- قم بتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

- قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

- قم بالدخول على قوائم البحث الخاصة على الشاشة للبحث على الإرسال الأرضي الرقمي.

- بعد انتهاء البحث احتفظ بالقنوات التي استقبلتها.

