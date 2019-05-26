رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الزمالك يوتيوب live

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نتيجة مباراة الزمالك نهضة بركان اليوم في
نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقي حيث نتابع معكم أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان
المغربي والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية
2019 في واحدة من أهم مباريات الفريقين في هذا الموسم، خاصة وأن الفائز سيتوج بلقب
بطولة قارية.
الزمالك يدخل مباراة الليلة ولابديل أمامه
سوى الفوز بفارق هدفين نظيفين على الأقل، حيث أن نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة
بركان، والتي كانت قد أقيمت بالمغرب قد انتهت لصالح نهضة بركان المغربي بهدف دون رد
في المباراة التي كانت قد قاربت على الانتهاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.
على الجهة الأخرى فإن فريق نهضة بركان المغربي
سيحاول الحفاظ على نظافة شباكه لأول فترة ممكنة في المباراة، الفريق المغربي التعادل
في مصلحته من أجل التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
موعد مباراة الزمالك اليوم
ومن المقرر أن تنطلق ضربة بداية مباراة
الزمالك نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية،
المباراة ستبدأ في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة،
التاسعة مساءً بتوقيت المغرب.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة
بركان
وسيتمكن المشاهدون من متابعة مباراة الزمالك نهضة بركان من خلال شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي، والتي يتم استقبالها من داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة لأن المباراة مذاعة مجاناً من خلال قناتي: نايل سبورت، والقناة الثانية التردد الأرضي.
بالإضافة لذلك فإن قناة bein SPORTS HD1 ستقوم بالنقل الحي المباشر للمباراة عبر شاشتها بتعليق علي محمد علي عبر
الصوتية الأولى، وتعليق جواد بده عبر الصوتية الثانية.
نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان
هذا وسنتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك
اليوم ضد نهضة بركان المغربي، حيث سنحاول أن رصد أهم أحداث هذه المباراة الهامة.
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