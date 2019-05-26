رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر beIN SPORT جودة عالية بدون تقطيع Yalla Shoot





يفتتح ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية اليوم الاحد أبوابه من أجل إستضافه مواجهة الزمالك ضد نهضة بركان والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر beIN SPORT جودة عالية بدون تقطيع Yalla Shoot

ومن المنتظر أن يدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة الحكم الدولي باملاك تيسيما ويسا حيث يطمح فريق نادي الزمالك إلى تعويض فارق الهدف الذي خسر به ذهاباً على الملعب البلدي في بركان خاصةً وأن كتيبة سيباستيان جروس تدخل المباراة محرومة من خدمات الثنائي حمدي النقاز وعمر السعيد.

وإليكم روابط البث المباشر الخاصة بقنوات بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرةً.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر beIN SPORT جودة عالية بدون تقطيع Yalla Shoot

ويعول فريق نادي الزمالك على خدمات حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش الذي سيعود لحراسة مرمى فريقه بعد أن غاب ذهاباً بداعي الإيقاف بحصوله على البطاقة الحمراء ضد نادي النجم الساحلي التونسي في إياب نصف النهائي.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر beIN SPORT جودة عالية بدون تقطيع Yalla Shoot

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