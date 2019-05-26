كورة لايف beIN SPORTS 1 مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث YallAZamalek كورة بوست مباراة الزمالك WON

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أن فريقه بدأ بطولة الكونفدرالية منذ شهر ديسمبر ولعب الفريق 15 مباراة وغدا هي المباراة رقم 16 وقال سنلعب لقاء الغد بعد الخسارة في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف ولكن تابع أن الزمالك يلعب منذ بداية البطولة على الفوز باللقب لذلك لا يوجد أية أهداف لديه سوى تعويض خسارة الذهاب غدا فى العودة والتتويج باللقب رغم صعوبة المباراة التى ستجمع الأبيض مع نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء غدا الأحد، على استاد برج العرب، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كورة لايف beIN SPORTS 1 مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث YallAZamalek كورة بوست مباراة الزمالك WON





ويأمل الزمالك أن يرد الدين لنهضة بركان ويعوّض نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

كورة لايف beIN SPORTS 1 مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث YallAZamalek كورة بوست مباراة الزمالك WON





أضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفى للمباراة أن نتيجة الذهاب قد تمنح الزمالك الأفضلية في العودة وفرصة الفريق كبيرة في تحقيق الفوز، وأضاف أن الفريق لديه 3 حلول لتعويض غياب عمر السعيد سواء بالدفع بحميد أحداد أو الدفع بخالد بوطيب أو الدفع بالثنائي معا وأكد أن الفريق أمامه 90 دقيقة ولا مجال للتعويض بعد ذلك

كورة لايف beIN SPORTS 1 مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث YallAZamalek كورة بوست مباراة الزمالك WON





مباراة الزمالك ونهضة بركان - معلومات البث مباشر

كورة لايف beIN SPORTS 1 مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث YallAZamalek كورة بوست مباراة الزمالك WON





مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الأحد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة HD1.

كورة لايف beIN SPORTS 1 مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث YallAZamalek كورة بوست مباراة الزمالك WON





وقال المدير الفني للزمالك:" كنا لا نتمنى استقبال أهداف في لقاء الذهاب ولكني أثق في قدرات لاعبي الزمالك ولديهم الشجاعة والذكاء لتعويض الخسارة بهدف"، أوضح المدير الفني أنه يعمل مع اللاعبين منذ 11 شهر على أهداف معينة ورفض التعليق على اختيارات أجيري المدير الفني للمنتخب للاعبين قي قائمة كأس الأمم الأفريقية موضحا أنها حرية شخصية

مباراة الزمالك ونهضة بركان يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وعلق على الخسارة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، موضحا أنه كان يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة، ولكن الزمالك قادر على التعويض في مباراة العودة وتحقيق اللقب وأوضح المدير الفني أن الونش جاهز للمشاركة في المباراة ومن اللاعبين المتحمسين للمباريات النهائية وقد يبدأ في التشكيل الأساسي خلال مباراة الغد أمام بطل المغرب.

وستبث مباراة الزمالك ونهضة بركان تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وأضاف أن الزمالك يعاني من غيابات في ظل إصابة كل من مصطفى فتحي وفرجاني ساسي وغياب حمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف، ولكن الفريق لديه البدائل القادرة على تعويض الغيابات، مشددا على أن الفريق لن يتأثر بالغيابات في اللقاء.



