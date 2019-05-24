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متخصص في الشأن القومي: ندرة المعلومات سبب ظهور الشائعات

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:44 م
متخصص في الشأن القومي: ندرة المعلومات سبب ظهور الشائعات
اللواء محمد عبدالواحد
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء محمد عبدالواحد، المتخصص في شئون الأمن القومي، إن الشائعات هى مجموعة من الأخبار الكاذبة تستهدف فئة معينة لإحداث بلبلة داخل المجتمعات.

وأشار "عبدالواحد"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن الشائعات قد تستهدف ضرب الجانب الاقتصادي، أو السياسي، أو الاجتماعي، منوهًا بأن ندرة المعلومة قد تكون سببًا في ظهور الشائعات.

ولفت إلى أن وسائل التكنولوجيا الحديثة ساعدت في انتشار الشائعات، مشددا على وجود جهة رسمية ترد على الشائعات فور ظهورها.
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