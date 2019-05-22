شيخ الأزهر: ما يسميه الغرب ظلم للمرأة في الإسلام "عدل"
الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:39 م
كساب أحمد
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن بعض الكارهين للإسلام يتحدثون بأن المرأة تتعرض للظلم في الإسلام، وهذا غير صحيح، لافتَا إلى أن ما يسميه الغرب ظلم للمرأة في الإسلام هو عدل.
وتابع الطيب، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء أن معظم التكاليف الإسلامية تساوي بين الرجل والمرأة منذ آدم وحواء، لافتَا إلى أن عقوبة أدم وحواء بسبب أكلهما من الشجرة التي نهاهما الله عنها كانت متساوية، وهذا واضح في قوله تعالى: "قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ".
وتابع الطيب، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء أن معظم التكاليف الإسلامية تساوي بين الرجل والمرأة منذ آدم وحواء، لافتَا إلى أن عقوبة أدم وحواء بسبب أكلهما من الشجرة التي نهاهما الله عنها كانت متساوية، وهذا واضح في قوله تعالى: "قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ".
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