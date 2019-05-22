استئصال ورم 20 كيلو من رحم سيدة بـ"تأمين بني سويف" (صور)
الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:46 م
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، اليوم الاربعاء، عن نجاح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في اجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم بالرحم يزن حوالى 20 كيلو لمريضة تبلغ من العمر 47 عامًا، وكانت تعانى من نزيف رحمى وانيميا منذ 3 سنوات.
وأكد فرع التأمين الصحي، في بيان له، أن العملية الجراحية أجراها فريق طبي، ضم كلًا من: الدكتورة هناء حمدان، اخصائي النساء والتوليد بالمستشفى والدكتور هيثم سمير، اخصائي النساء والدكتورة ثناء عبدالرحيم، إستشاري التخدير والدكتورة ايناس سيد، اخصائي تخدير، تحت اشراف الدكتور سيف الدين عبدالشكور، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى والدكتورة رضا محمود، مدير ادارة الشئون الطبية.
وذكر البيان، أن العملية الجراحية أجريت للمريضة بعد متابعة بالعيادة الخارجية، منذ ثلاثة سنوات، إلى أن أستقر الفريق الطبي على قرار خضوعها للعملية الجراحية، والتي تم نقلها بعد نجاح العملية الجراحية إلى قسم النساء والتوليد بالمستشفى وهي الآن بحالة صحية مستقرة.
وأكد فرع التأمين الصحي، في بيان له، أن العملية الجراحية أجراها فريق طبي، ضم كلًا من: الدكتورة هناء حمدان، اخصائي النساء والتوليد بالمستشفى والدكتور هيثم سمير، اخصائي النساء والدكتورة ثناء عبدالرحيم، إستشاري التخدير والدكتورة ايناس سيد، اخصائي تخدير، تحت اشراف الدكتور سيف الدين عبدالشكور، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى والدكتورة رضا محمود، مدير ادارة الشئون الطبية.
وذكر البيان، أن العملية الجراحية أجريت للمريضة بعد متابعة بالعيادة الخارجية، منذ ثلاثة سنوات، إلى أن أستقر الفريق الطبي على قرار خضوعها للعملية الجراحية، والتي تم نقلها بعد نجاح العملية الجراحية إلى قسم النساء والتوليد بالمستشفى وهي الآن بحالة صحية مستقرة.
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