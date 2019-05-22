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رابط YaLLaKoRa مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي FiLGoaL يلا شوت الزمالك Ahly El Leila

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:12 ص
رابط YaLLaKoRa مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي FiLGoaL يلا شوت الزمالك Ahly El Leila
مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي
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رابط YaLLaKoRa مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي FiLGoaL يلا شوت الزمالك Ahly El Leila

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

 

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

 

خط الوسط : عمرو السولية - أحمد فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي

 

خط الهجوم : وليد أزارو.


 

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