ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر Ahly Tv كورة لايف ماتش الاهلي بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة الاهلي اليوم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:23 ص
مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر Ahly Tv كورة لايف ماتش الاهلي بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة الاهلي اليوم
مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

سيكون النادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على موعد مع مباراة قمة جديدة مع نظيره الإسماعيلي وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 22/5/2019 في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة بينما الإسماعيلي بالمركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة.

 

- موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي:

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

 

- القنوات الناقلة للمباراة:

وستكون مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت on sport والنيل للرياضة nile sport.

 

وانتهت مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في الدور الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، فيما يسعى المارد الأحمر لتعزيز صدارته لجدول الترتيب بينما الأصفر يأمل في حصد النقاط الثلاث للوصول لمركز متقدم.

 

وسيفتقد النادي الأهلي في تلك المباراة خدمات الرباعي علي لطفي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة، وحمدي فتحي للإيقاف بسبب حصوله على 3 إنذارات.

 

فيما استبعد لاسارتي من قائمته عدد من اللاعبين لأسباب فنية مثل: "محمود وحيد ومحمد شريف، باسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد الشيخ، وصلاح محسن وإسلام محارب وعمرو جمال".


Advertisements
المزيد عن: مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي رياضة المارد الاحمر الاهلي الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي