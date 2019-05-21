حسام موافي: الدم مليء بالحديد لكن لسبب غير معلوم حرمه الله (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن السبانخ مليئة بالحديد الذي لا تمتص في الجسم، لذلك هناك ضرورة لقيام مريض الأنيميا بتناول البروتينات مثل اللحمة، لافتَا إلى أن الدم مليء بالحديد، لكن لسبب غير معلوم حرمه الله عز وجل تناوله.





وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الكبدة والطحال عبارة عن دم في جيوب معينة، ورغم ذلك استثناهما الرسول من المحرمات، معقبًا: " كأن الرسول أستاذ في كلية الطب، تناول الكبدة يعالج نقص الحديد".



