ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حسام موافي: الدم مليء بالحديد لكن لسبب غير معلوم حرمه الله (فيديو)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:11 م
حسام موافي: الدم مليء بالحديد لكن لسبب غير معلوم حرمه الله (فيديو)
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن السبانخ مليئة بالحديد الذي لا تمتص في الجسم، لذلك هناك ضرورة لقيام مريض الأنيميا بتناول البروتينات مثل اللحمة، لافتَا إلى أن الدم مليء بالحديد، لكن لسبب غير معلوم حرمه الله عز وجل تناوله.

وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الكبدة والطحال عبارة عن دم في جيوب معينة، ورغم ذلك استثناهما الرسول من المحرمات، معقبًا: " كأن الرسول أستاذ في كلية الطب، تناول الكبدة يعالج نقص الحديد".

Advertisements
المزيد عن: مريض الأنيميا ربي زدني علمًا الحالات الحرجة بقصر العيني
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة