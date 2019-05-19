تعرف على ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يحرص موقع الفجر الرياضي على نشر ترددات القنوات المجانية لمباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية.









ويقدم هذا المقال أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الزمالك مساء اليوم في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما. يقدم لكم خدمة متابعة كافة الأحداث والأخبار الخاصة بالمباراة.









وتحتل مباراة الزمالك ونهضة بركان المراتب الأولى في قوائم البحث في الساعات الحالية، حيث تأهل الزمالك للنهائي على حساب النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في مجموع المباراتين، ويسعى أبناء القلعة البيضاء للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب من أجل جعل مهمة العودة اكثر سهولة.





موعد لقاء الزمالك ونهضة بركان

ويقام لقاء الزمالك ونهضة الأحد 1‪9‪/5‪/2‪0‪1‪9‪ في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة على الملعب البلدي ببركان.





القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

يريد قطاع كبير من الجماهير إيجاد قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بدلا من قنوات بي ان سبورت الرياضية والتي تحتكر حقوق تلك المنافسات من أجل بثها عبر قنواتها حيث تأتي قناة بي ان سبورت اتش دي 1‪ على رأس القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة.









ونقدم لكم ترددات القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب على جميع الأقمار الصناعية والتي تأتي على النحو التالي :





تردد قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.





تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي.





تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي.





تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.





تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.





وسنتابع معكم كل الأخبار عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم.





مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفيدرالية من هنا سيتم وضع لينك البث المباشر قبل المباراة







