نشرة أخبار السادسة.. السيسي: مصر متضامنة مع السعودية ضد أي محاولات تنال من استقرارها

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، أبرزها وزير النقل يجري جولة تفقدية بمحافظتي المنيا وأسيوط، ورئيس الوزراء يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

السيسي: مصر متضامنة مع السعودية ضد أي محاولات تنال من استقرارها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وزير النقل يجري جولة تفقدية بمحافظتي المنيا وأسيوط

أجرى اليوم وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بمحافظتي المنيا وأسيوط؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة ورافقه خلال الجولة كلا من رئيس هيئتي السكك الحديدية والطرق والكباري والنقل البري.

رئيس الوزراء يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من منظومة الشكاوى الحُكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، حول الجهود المبذولة فى التفاعل مع شكاوى المواطنين خلال الفترة من الأول من يوليو 2018، حتى نهاية إبريل 2019.

المجلس الانتقالي السوداني يعلن استئناف المفاوضات مع قوى التغيير

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير المدنية، حول مراحل تسليم السلطة للمدنيين، عقب توقفها.

تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن تغييرات جديدة في جهاز الاستخبارات التابع له.