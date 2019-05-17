"عبده": لا يوجد علاقة بين تراجع الدولار وصرف الشريحة الأخير من قرض النقد الدولي
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:47 م
الفجر الاقتصادي
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قال دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، بأنه لا يوجد علاقة بين موافقة صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحة السادسة من القرض لمصر فى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه .
وتوقع عبده في تصريحات لـ "الفجر"، ثبات نسبي لسعر صرف الدولار على سعره المنخفض أمام الجنيه خلال الشهور المقبلة، وأرجع ذلك لخضوع العملة الأمريكية لقانون العرض والطلب كسلعة بالسوق المصري، وهناك تراجع كبير في الطلب عليها ما وجود وفرة فى الاحتياطى الأجنبي المصري، بجانب انتعاش الحركة السياحية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ونمو الاستثمار المحلى داخل مصر ، وارتفاع ايرادات قناة السويس.
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