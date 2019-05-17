النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة توفت في مشاجرة بين الأهالي بالبساتين

تحقق نيابة البساتين الجزئية، فى واقعة نشوب مشاجرة بمساكن أطلس بمنطقة البساتين، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا آخرين ووفاه فتاه.





وقررت نيابة البساتين، ندب الطبيب الشرعى، لتشريح جثة الفتاه، وبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية له، وطلب تحريات مباحث حول أسباب وأطراف المشاجرة.





تعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة شرطة البساتين، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة عنيفة بشارع 14 بمساكن أطلس بين عدد من الأهالى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان المشاجرة وتم السيطرة عليها، ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين تعدى فيها أحدهما على الآخر تطورت إلى مشاجرة استعان فيها كلا منهما بأقربائه وأنصاره واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة والشوم.



