تامر حسني لـ"الفجر الفني": "أحمد السقا صديق عمري.. ومحمد سامي اكتشافي"

في مشهد خاص للفنان تامر حسني، كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "ولد الغلابة"، للفنان أحمد السقا في الحلقة الأولى، قدم من خلاله رسالة هامة تلخص حال الطبقة الكادحة وبما تعانيه في ظل ظروف الحياة العصيبة.





وقال الفنان تامر حسني، عن ظهوره كضيف شرف في "ولد الغلابة" في تصريح خاص لـ" الفجر الفني ":" سعيد بالتعاون مع صديق عمري الفنان الحقيقي أحمد السقا، فهو فنان محترم وصاحب مدرسة فنية حقيقية تعلم منها الكثير، وسيظل يتعلم منها الجميع".





وعن مخرج المسلسل محمد سامي، أضاف حسني، قائلًا،:" أما المخرج محمد سامي، فأنا الذي قمت باكتشافه، فهو لم يخيب ظني به، ولم يخذلني أبدًا في أي وقت، فهو أصيل بكل معاني الكلمة، ومخرج موهوب جدًا، فاستطاع أن يقوم بنقلة حقيقية في الدراما المصرية.





تامر، كسب احترام الجميع عقب ظهوره في مشهد واحد فقط كضيف شرف، ولكن أعتبره الجميع مساندة منه لصديقه، بعدما أشاد الجمهور بمشهده، في الشخصية "محمود شلبي" الموظف الأعرج الذي يعاني من ضغوطات ومشاكل الحياة ولكنه مليء بالرضا والكرم، وسيؤثر المشهد علي السقا، فيما بعد ضمن أحداث الحلقات المقبلة، فدائمًا سيتذكر الحوار الذي دار بينهما في موقف الأتوبيسات بالصعيد.





وتداول جميع رواد السوشيال ميديا، العبارات التي قالها الفنان تامر حسني خلال المشهد، مصاحبه بصورته من داخل المشهد، معبرين عن إعجابهم بها لأنها صادقة وحقيقية، فقد لخصت حال الفقراء والفئة الكادحة في المجتمع المصري، حيق قال "تامر"، في المشهد عدد من العبارات والحكم الذي ألفها للمشهد، مثل لو "كل دا عايش في الدنيا ومفهمتهاش يبقى العيب فيك انت مش فيها"، و"إذا كنت من المتحمسين في الأرض فعليك بالاستمتاع".





بالإضافة إلي قوله عبارة عن الأديب الكبير إحسان عبد القدوس تقول "أصحاب المرض الواحد بيعرفوا بعض".





جدير بالذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومي عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.