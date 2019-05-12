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موعد مباراة أرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

الأحد 12/مايو/2019 - 07:36 ص
موعد مباراة أرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)
ارسنال
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أحمد عصام
 
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يواجه فريق أرسنال مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق بيرنلي، اليوم الأحد 12-5-2019 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 6 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

 

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

 

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : لينز - كوسينلي - سوكراتيس - مونريال.

خط الوسط : جندوزي - تشاكا - مسعود أوزيل - ميختاريان.

خط الهجوم : أوباميانج - لاكازيت.

 

ويسعى فريق أرسنال أيضاً في محاولة الحصول علي مركز جيد، والمشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق أرسنال ضد فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي عبر موقع الفجر الرياضي.

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