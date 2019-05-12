نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيًا برئيس جنوب أفريقيا

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، الجيش الوطني الليبي يشن هجوما في محور الطويشة في طرابلس، وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالملك الصالح.

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيًا برئيس جنوب أفريقيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع "سيريل رامافوزا"، رئيس جنوب أفريقيا.

القنصل العام فى سيدني يحضر حفل إفطار جمعية دار الفتوى

حضر ياسر عابد قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني، حفل الإفطار الذي أقامته جمعية دار الفتوى بغرب سيدني، حيث حضر الإفطار لفيف من السياسيين الأستراليين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد وعدد من الشخصيات الدينية.

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالملك الصالح

أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة.

شرطة "كييف" تخلي مطار دولي بعاصمتها عقب إنذار بوجود قنبلة

أخلت شرطة كييف اليوم السبت مطار إيغور سيكورسكي الدولي في العاصمة الأوكرانية وعدد من محلات سوبر ماركت، بعد تلقي دائرة الأمن رسالة تفيد بوجود عبوة ناسفة داخل مبنى المطار.

الجيش الوطني الليبي يشن هجوما في محور الطويشة في طرابلس

شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عدت غارات مكثفة على منطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس.