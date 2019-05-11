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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالملك الصالح

السبت 11/مايو/2019 - 05:40 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالملك الصالح
أرشيفية
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داليا عادل
 
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أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة الملك الصالح مفاده انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

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المزيد عن: مصر القديمة غرفة عمليات النجدة بالقاهرة انقلاب سيارة ميكروباص الملك الصالح
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