إصابة 4 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالملك الصالح

أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة.





تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة الملك الصالح مفاده انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



