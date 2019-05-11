ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 5/11/ 2019

السبت 11/مايو/2019 - 08:35 م
سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 5/11/ 2019
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
شهد سعر الدرهم الإماراتي حالة من الاستقرار النسبي في التعاملات المسائية اليوم السبت، وسجل المصرف العربى الدولى أعلى سعر للشراء بنحو 4.68 جنيها، بينما سجل مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع بقيمة 4.66 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.65 جنيه للشراء
4.68 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.65 جنيه للشراء
4.68 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.66 جنيه للشراء
4.69 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.63 جنيه للشراء
4.68 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.65 جنيه للشراء
4.68 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.58 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
Advertisements
المزيد عن: سعر الدرهم الاماراتى في البنوك سعر الدرهم الإماراتي الدرهم الإماراتي اسعار العملات امام الدولار اسعار العملات العربية اخبار الدرهم الإماراتي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
0
x
17:00
2
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
0
x
21:30
0
الفتح
الشباب
0
x
21:30
0
التعاون
الإتفاق
0
x
21:30
0
الهلال
الحزم
0
x
21:30
0
النصر
الفيصلي
0
x
21:30
0
الأهلي