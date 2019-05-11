سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 5/11/ 2019



سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى

4.65 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

4.65 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.66 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

4.63 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.65 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان

4.58 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

شهد سعر الدرهم الإماراتي حالة من الاستقرار النسبي في التعاملات المسائية اليوم السبت، وسجل المصرف العربى الدولى أعلى سعر للشراء بنحو 4.68 جنيها، بينما سجل مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع بقيمة 4.66 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي: