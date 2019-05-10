"فول وطعمية بألف جنيه.. وظهور وائل نور".. أشهر التريندات خلال أسبوع

على مدار الأسبوع الماضي، وقعت الكثير من الأحداث التي أثارت انتباه واهتمام المصريين، حتى أن الكثير منها تصدر موقع التواصل الأجتماعي" تويتر" ومن أبرزها خسارة "ميسي"، وظهور الفنان الراحل "وائل نور" بأحد الأعمال الدرامية في رمضان.

فول وطعمية بـ"ألف جنيه"

كان تريند" فول وطعمية بألف جنيه" أبرز الهاشتاجات التي تداولها النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، حيث سادت حالة من الاستياء والغضب مع السخرية في آن واحد على صفحات رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي مع أول أيام شهر رمضان المبارك بسبب فاتورة السحور الباهظة.

وتداول عدد من الحسابات الشخصية صورًا لفواتير سحور لوجبات فول وطعمية وصفها أصحابها بالجنونية، وتم تداولها على نطاق واسع.. ومن هذه الصفحات "ملوك السعادة" التي نشرت فاتورة تقترب من ألف جنيه.

زي الشمس

حصد مسلسل "زي الشمس" للمخرج سامح عبدالعزيز ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل ، وشهدت الحلقة انهيار النجمة دينا الشربيني بعد اكتشافها وفاة أختها، ليبدأ متابعو المسلسل في إطلاق التويتات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في إشادة للأداء البارع الذي قدمته النجمة، والذي أبكى الكثير من المشاهدين، بفضل التوجيهات التي قدمها المخرج سامح عبدالعزيز، والدراسة التي أجرتها النجمة على الشخصية.

وائل نور

ومن أبرز تريندات الأسبوع الماضي الفنان الراحل" وائل نور"، حيث تصدر نور، مؤشرات البحث على جوجل لمشاركته فى دراما رمضان هذا العام فى أحد المسلسلات على الرغم من رحيله منذ 3 سنوات.

ورحل نور عن عالمنا فى 2 مايو 2016، والتى سببت صدمة كبيرة فى الوسط الفنى بسبب رحيله المفاجئ فى عمر صغير، حيث رحل فى عمر الـ55 عاما، بعد إصابته بجلطة قلبية أدت إلى وفاته وذلك داخل منزله بالإسكندرية.

قطر عدو الشعب

كما تصدر هاشتاج"قطر عدو الشعب"، موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، بعد تداول مقطع فيديو، للرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وهو يسئ لمصر.

ذلك التطاول أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الأجتماعي، ليس المصريين فقط بل انتفض له بعض القطريين، ودشن البعض منهم هاشتاج بعنوان" قطرعدو الشعوب".

ولهذا انتقد رواد التواصل الاجتماعي وعدد من الإعلاميين القطريين تصريحات الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر.

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عائض القرني

ومن أبرز ما التريندات عبر"جوجل" الداعية السعودي الدكتور عائض القرني، وذلك بسبب حلقة البرنامج التي اعتذر فيها باسم الصحوة للمجتمع السعودي عن الأخطاء أو التشديد التى خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس، قائلا إنه مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الذى نادى به الأمير محمد بن سلمان.

ميسي

كما أثار "ميسي" الجدل عبر تويتر، بعد أن خسر نادي برشلونة بقيادة ميسي، في مباراة العودة أمام نادي ليفربول برباعية نظيفة، بعدما خسر ليفربول من برشلونة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

ومرر ميسي 41 تمريرة 35 منها صحيحة و6 سيئة، كما كان أفضل لاعبي فريقه تسديدًا على المرمى 4 مرات إثنان بين الخشبات وإثنان خارجهما.

هوجان

كما احتفل الفنان محمد إمام، بتصدره محركات البحث على "جوجل"، بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل "هوجان" خلال شهر رمضان .

وكتب عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "الحمدلله لليوم التاني على التوالي #هوجان يتصدر المسلسلات الأكثر بحثاً على جوجل".

أخطاء زلزال

كما أثارت حقات مسلسل زلزال للفنان محمد رمضان جدل المواطنين، وكشف النقاد عن وجود خطأ في الحلقة الثانية وهي تغير لون الميكروباص الذي كان يستقله الممثلين، حيث ركب الأفراد ميكروباص لونه أبيض وعند نزولهم تحول إلى اللون الأحمر.

إعلان عمرو دياب

كما جاء إعلان الفنان عمرو دياب، ضمن اهتمامات الجمهور خلال هذا الأسبوع، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "#عمرو دياب" بعد طرح عدد من الفضائيات الحملة الإعلانية الجديدة لأشهر شركات الاتصالات، والذي يشارك فيها كل من الفنانين: "عمرو دياب، دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أشرف عبد الباقي، أحمد فهمي، منة شلبي، أحمد مالك، غادة عادل، عزت أبو عوف، والموزع حسن الشافعي".

وقد ظهر دياب في الحملة الإعلانية برفقة أصدقائه القدامي، وكان يبدو أصغر في السن من أصدقائه.