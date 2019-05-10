"مناهل العالمية" وكيلًا لـ"نيسان" في السعودية وعروض تنتظر العملاء

أعلنت شركة نيسان، عن تعيين شركة مناهل العالمية وكيلًا جديدًا في المملكة العربية السعودية؛ في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة مبيعاتها، وتدعيم تواجدها بالقرب من عملائها في جميع مناطق المملكة.





وسيتركز عمل شركة مناهل العالمية التابعة لمجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه، على مبيعات أساطيل السيارات للعملاء من الجهات الحكومية والشركات، إلى جانب التعاون مع موزعين مستقلين في كافة مناطق ومدن المملكة، من أجل تعزيز الانتشار والوصول لجميع عملاء نيسان في السعودية.





وستساهم هذه الخطوة في تعزيز انتشار سيارات نيسان لدى 177 موزعًا مستقلًا في أنحاء المملكة؛ بما في ذلك المناطق البعيدة عن مراكز المدن.. هذا وسيستفيد عملاء نيسان من عروض التمويل الخاصة التي ستقدّمها "مناهل العالمية" لتكون متوفرة للمرة الأولى لدى الموزعين المستقلين.





وتحتفظ شركة "بترومين نيسان" التي أبرمت شراكتها مع نيسان في عام 2016 بموقعها كوكيل معتمد لسيارات نيسان في السعودية لكل المبيعات المباشرة عبر شبكتها الواسعة من صالات عرض السيارات في مواقع أساسية على مستوى المملكة. وتقدم بترومين نيسان خدمات الصيانة مع فنيين معتمدين من شركة نيسان باليابان، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية في أكثر من 700 مركز خدمة في المملكة، وقد تم إنشاء هاتف موحد على مدار الساعة، وموقع إلكتروني خاص لمساعدة عملاء نيسان في المملكة على إيجاد أقرب مركز خدمة لهم.





في هذا الإطار قال بيمان كارغار، نائب الرئيس الأول ورئيس مجلس إدارة نيسان في إفريقيا والشرق الأوسط والهند: "تسعى نيسان إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها في السعودية التي تُعتبر من الأسواق الرئيسية لها في المنطقة؛ يأتي ذلك ضمن استراتيجيتنا لمضاعفة تواجدنا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند، كما سيساهم اختيار شركة مناهل العالمية في توفير مستوى أفضل من خدمات البيع المفصلة وفق طلب عملائنا؛ بما في ذلك مشغّلو أساطيل السيارات من الشركات والجهات الحكومية".





وتهدف نيسان في المملكة، إلى مضاعفة حصتها في السوق السعودي، ضمن خطتها الاستراتيجية حتى العام 2022، وستتخصص شركة مناهل العالمية في عمليات بيع سيارات نيسان صني، ونيسان سنترا، ونيسان نافارا، ونيسان باترول سفاري، بالإضافة إلى نيسان أورفان ونيسان سيفيليان.





من جهته قال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: "يعتمد نمو نيسان في المملكة في الأساس على وضع احتياجات العملاء في صدارة أولوياتنا، وحرصنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة لهم، وتعاوننا مع مناهل العالمية سيمكّن عملاء نيسان من الحصول على منتجاتنا وخدماتنا بكل سهولة أينما كانوا في المملكة. كما تتيح شراكتنا القوية مع بترومين نيسان استفادة عملائنا من أكبر شبكة خدمات في المملكة مع توفير خدمات الصيانة من قِبَل فنيين معتمدين وقطع غيار أصلية".





بدوره قال محمد يوسف ناغي، رئيس مجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه: "نفتخر بالتعاون مع شركة نيسان التي تُعد من أبرز مُصنّعي السيارات حول العالم وفي المملكة.





وفي هذا الإطار، نلتزم بوعد شركة نيسان الدائم المتمثل في وضع العملاء في صدارة الأولويات، ونتطلع قُدمًا إلى متابعة مسيرتنا مع نيسان، وتعزيز علاقاتنا مع مختلف القطاعات من شركات وجهات حكومية وموزعين مستقلين".





ويمكن لعملاء نيسان في السعودية الاتصالُ بالهاتف الموحد على الرقم (920009058)؛ للاستفسار عن كل الخدمات المتوفرة، والحصول على الدعم اللازم، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.Nissan-saudiarabia.com.