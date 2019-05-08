"القرني" يفضح دور قطر التخريبي ويكشف عن تمويلها للمتطرفين (فيديو)





أظهرت تصريحات الداعية السعوي عائض القرني، الدعم الخارجي والتمويل المالي للمتطرفين الذي تقوم به دول في المنطقة وعلى رأسها قطر، حيث أكد القرني في حديثه على أن قطر تعمل على دعم أجندات الإخوان وطالبان وتركيا من خلال توجيه بوقها الإعلامي قناة الجزيرة لتحسين صورهم المشوهة وخطابهم الدموي.وتعد تصريحات القرني، شهادة للتاريخ عن الأطراف الداعمة لهذا الخطاب، فقد فضح مساعي دولة قطر في تدعيم هذا النمط المشوه من الأفكار الدينية المغلوطة عن الإسلام، فهي تسعى إلى استقطاب الدعاة المتشددين واستضافتهم ودفع رواتب لهم والترويج لأفكارهم وخطاباتهم، مع توظيفهم للترويج لأفكارها ومنهجها.وبحسب منصة مداد نيوز قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش: الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدد وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها".وتابع: "حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره."