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إخماد حريق نشب داخل مصنع في مدينة بدر

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:56 م
إخماد حريق نشب داخل مصنع في مدينة بدر
أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل مصنع في مدينة بدر.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مصنع في مدينة بدر، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
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