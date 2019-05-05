ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحكومة اليمنية: جبهات الحرب الجديدة للحوثي "دمية" لملالي إيران

الأحد 05/مايو/2019 - 09:31 م
الحكومة اليمنية: جبهات الحرب الجديدة للحوثي دمية لملالي إيران
الحكومة اليمنية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قالت الحكومة اليمنية، الأحد، إن فتح مليشيا الحوثي الانقلابية جبهات حرب جديدة يؤكد أن قرارها لم يعد بيدها وأنها أصبحت دمية في أيدي ملالي النظام الإيراني.

جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء اليمني برئاسة معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأكدت الحكومة اليمنية، الاختراقات التي حدثت الأيام الماضية على تخوم محافظة الضالع يجرى التعامل معها بعيدا عن التهويل والتضخيم الإعلامي لحقيقة ما يجري.

وأشارت الحكومة إلى أن فقاعة الوهم الكبيرة التي تستميت المليشيات الانقلابية في صناعتها ستنفجر قريبا في أوجه من يعتقدون أنهم قادرون على كسر إرادة وإجماع اليمنيين.

Advertisements
المزيد عن: ملالي دمية الحوثيين الحكومة اليمنية الحرب إيران
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
3
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
1
x
17:30
1
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
0
x
20:45
0
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
18:00
0
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
6
x
18:30
1
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
3
x
17:00
1
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
3
x
18:00
0
الصفاقسي
النجم الساحلي
0
x
21:00
0
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
1
x
17:30
1
المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
النجوم