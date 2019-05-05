قائد بوروندي لـ"الفجر الرياضي" : صعودنا لكأس الأمم الإفريقية أكبر إنجاز في تاريخنا.. والجميع لديه فرصة تحقيق اللقب
" صعودنا
لكأس الأمم إنجاز كبير"، بهذه الكلمات بدأ " سليماني نديكومانا"، مهاجم
المنتخب البوروندي و لاعب نادي العدالة السعودي حديثه للفجر الرياضي، حول بطولة كأس
الأمم الإفريقية.
وتحدث، سليماني،
قائلا : التأهل لكأس الأمم في مصر، هو أحد أكبر الإنجازات في تاريخ كرة القدم البوروندية.
وعن طموحات المنتخب
البوروندي في الكان، قال :"طموحنا خلال البطولة بالطبع هو إجتياز الجولة الأولي"دور
المجموعات"، ويمكننا فعل ذلك، كرة القدم لا يوجد بها شيء مستحيل.
وعن مجموعة منتخب
بلاده في الكان و التي تضم كل من نيجيريا وغينيا ومدغشقر، قال :" يجب القول في
البداية، أنه لا يوجد فريق صغير في هذه البطولة ، لكن هناك أسماء كبيرة مثل نيجيريا
وغينيا لديهم لاعبون ذو خبرة وأيضًا لديهم خبرات للمشاركة في هذه البطولة ، لكن طالما
أننا ضمن مجموعة واحدة فلدينا جميعا فرص الصعود ، فسنقوم بكل شيء حتى الجولة الأخيرة
حتي نتمكن من تحقيق ذلك.
و عن رأيه في المنتخب
المصري قال:"بالطبع لدى مصر فريق جيد يضم لاعبين كبار، مثل محمد صلاح ولاعبين
أخرين أصحاب خبرات ويمكنهم تقذيم بطولة تنافسية جيدا جدا.
وعن توقعاته للمنافسين
على كأس الأمم، قال :"جميع المنتخبات ستستعد بقوة للبطولة فليس من السهل، توقع
من المنافسين علي اللقب فالجميع لديه الفرصة في التنافس علي تحقيق البطولة .
و يذكر أن سليماني
لعب مع المنتخب البورندي 19 مباراة دولية، كان أخرهم أمام المنتخب الجابوني في ختام
تصفيات الكان، و سجل اللاعب مع منتخب بلاده 12 هدف.
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