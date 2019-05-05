الزمالك يطلب خوض نهائي الكونفيدرالية باستاد القاهرة

استقر مسئولو نادي الزمالك على خوض نهائي بطولة الكونفيدرالية الافريقية حال تجاوز عقبة النجم الساحلي التونسي على ستاد القاهرة ورفض إقامته في برج العرب.

ويسعى مسئولو الزمالك لاحتضان استاد القاهرة لتلك المواجهة والاستفادة من حضور أكبر عدد من الجماهير.

وبدأ مسئولو الزمالك بالفعل الاتصالات من الجهات الأمنية وينتظرون الرد بشكل نهائي بعد مباراة النجم الساحلي التونسي لبدء الترتيبات والتجهيزات الخاصة بتلك المباراة خاصة أن لقاء الإياب سيكون في مصر.

ويخوض الزمالك لقاء الإياب أمام النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفسدرالية الافريقية مساء اليوم في سوسة بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.