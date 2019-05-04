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حزب الحرية المصري يوزع شنط رمضان على المواطنين

السبت 04/مايو/2019 - 11:34 م
حزب الحرية المصري يوزع شنط رمضان على المواطنين
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قام حزب الحرية المصري برعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، اليوم، ببدء فاعلية جديدة للتواصل مع الجماهير، حيث اعتمد الحزب توزيع عدد 150الف شنطة رمضان لمشاركة الشعب المصرى وعلى وجه الخصوص الأهالى البسطاء بمناسبة شهر رمضان الكريم.                 

وقام الحزب منذ الامس، بتوزيع عدد من الشنط  التي تحمل بداخلها عدد من السلع التموينية، بمعرفة لجنة مخصصة لذلك بكل محافظة.

كما راعى الحزب أثناء توزيعه الوصول للحالات المحتاجة داخل منازلها، حرصا على مساعدة اهالينا دون المساس بكرامتهم أو تعرضهم لأى منظر أو موقف يساء فهمه.

وأكد الحزب على أنه سيتم توزيع هذه الشنط على مرحلتين كل مرحلة تشمل عدد75الف شنطة بجميع محافظات مصر بعد دراسة شاملة ودقيقة للحالات التى تحتاح إلى هذا الدعم إيمانا من الحزب فى مشاركة الشعب المصرى بحلول هذا الشهر الكريم.
حزب الحرية المصري يوزع شنط رمضان على المواطنين
حزب الحرية المصري يوزع شنط رمضان على المواطنين
حزب الحرية المصري يوزع شنط رمضان على المواطنين
حزب الحرية المصري يوزع شنط رمضان على المواطنين
حزب الحرية المصري يوزع شنط رمضان على المواطنين
حزب الحرية المصري يوزع شنط رمضان على المواطنين
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