صفارات الإنذار تدوي مجدداً في أشكول وساحل عسقلان
السبت 04/مايو/2019 - 06:18 م
وكالات
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أفاد وسائل اعلام مساء يوم السبت بأن صفارات الإنذار دوت في أشكول وساحل عسقلان.
وأكدت منظمة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، أن مستوطنين اثنين على الأقل أصيبا جراء إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل اليوم السبت.
وأكدت المنظمة تقارير تلفزيونية تحدثت عن إصابة امرأة (49 عاما) بشظايا صاروخ في مدينة كريات غات، مضيفة أنها تعرضت لجروح خطيرة، لكن وضعها مستقر حاليا، وتم نقلها إلى المستشفى.
كما أفادت المنظمة بتعرض رجل يبلغ من العمر 45 عاما لإصابات طفيفة جراء القصف الصاروخي لمدينة عسقلان، وتم نقله إلى المستشفى أيضا.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 150 صاروخا أطلقت اليوم من غزة، واعترضت منظومة "القبة الحديدية" العشرات منها، مؤكدا أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يزال يستهدف مواقع في القطاع.
وجاءت الجولة الأخيرة من التصعيد بعد مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة عسكريين إسرائيليين اثنين عند حدود القطاع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أن القصف الإسرائيلي اليوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين على الأقل.
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