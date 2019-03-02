حالة الطقس اليوم السبت 2/3/2019 في الأردن
السبت 02/مارس/2019 - 12:00 ص
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت 2/3/2019 في الأردن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 2/3/2019 على مدن الأردن:-
حالة الطقس اليوم في الأردن:
إربد 6°
الرمثا 8°
الزرقاء 7°
الصافي 14°
العقبة 15°
الكرامة 13°
الكرك 7°
الكرك 7°
المزار 4°
المفرق 5°
جرش 7°
سحاب 7°
سوايلي 5°
سوايما 13°
عمان 7°
مادبا 6°
مدينة السلط 6°
مدينة الطفيلة 6°
معان 3°
وادي السير 5°
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