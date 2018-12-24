غادة والي: ذوي الإعاقة في حاجة للتعبير عن قدراتهم وإمكانياتهم

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قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع هو من يضع الصعوبات أمام أصحاب ذوي القدرات الخاصة، من خلال النظر إليهم بأنهم غير قادرين عن العمل، لافتة إلى أن ذوي الإعاقة يستحقون أن يعملوا وأهلهم يستحقوا الدعم، والدولة تعمل على تأهيل الخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة في كافة المجالات.



وتابعت "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الحل الأمثل لذوي الإعاقة هو الدمج في المجتمع سواء في الفصول التعليمية أو الجامعات المختلفة، مضيفة أن ذوي الإعاقة في حاجة للتعبير عن قدراتهم وإمكانياتهم والدمج في المجتمع.



وأضافت أن المنتجات التي عرضت اليوم لذوي الإعاقة في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، كانت على أعلى مستوى، وهناك ضرورة لمساعدتهم لتوفير السبل المختلفة لكي يستطيعوا العيش في المجتمع، ومساعدة أنفسهم والمجتمع.



وأشارت إلى أن قانون ذوي الإعاقة يتيح العديد من المزايا منها تأهيل محطات السكة الحديد، ودمج الطلاب في الفصول التعليمية، وهذا القانون سيطبق بشكل تدريجي، وهناك عقوبات حال عدم تطبيقه.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات.



ويعتبر مؤتمر متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، من تنظيم وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة في مجال ذوى الإعاقة.



وشارك في الحفل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي ووفاء عامر وأحمد فلوكس وهنا شيحة ودنيا سمير غانم، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي القدرات الخاصة وافتتاح معرض يعرض فيه بعض منتجاتهم.



ويأتي الحدث فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، وفِى القلب منهم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ومتحدى الإعاقة فى مجالات خدمة وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

