اخر تحديث في سعر الدولار اليوم الاثنين 24-12-2018 بالبنوك اليوم في مصر 

استقر سعر صرف الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-1-2018 مما ساعد على استقرار اسعار الكثير من السلع في السوق المصري بما فيها اسعار السيارات وغيرها من السلع المعمرة، ويأتي ذلك تزامنا مع الارتفاع الكبير الذي يشهده سعر اادولار العالمي والأزمة الاقتصادية التي من المتوقع ان تواجه دول العالم خلال الفترة المقبلة.





حرصا من بوابة الفجر على تقديم خدمة اقتصادية متكاملة للقارئ تقدم تحديث مستمر لأسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية اليوم الاثنين 24-12-2018 وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الاهلى خلال بداية التعاملات الصباحية حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.78 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.88 جنيها مصريا للشراء.





أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي اليوم الاثنين





واصل الدولار استقراره في البنك المركزى المصري اليوم الاثنين 24-12-2018، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.85 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.97 جنيها مصريا للشراء.





أسعار الدولار في بنك مصر





وصل الدولار حالة الاستقرار في بنك مصر احد اكبر البنوك الحكومية حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.79 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.89 جنيها مصريا للشراء.





أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم الاثنين

يواصل سعر الدولار الامريكي استقراره في بنك كريدى اجريكول حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.86 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.96 جنيها مصريا للشراء.





أسعار الدولار في البنك العربي الإفريقي





وفي البنك العربي الافريقي يواصل الدولار استقراره اليوم 24-12-2018 ، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.85 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.95 جنيها مصريا للشراء.





أسعار الدولار في بنك التجاري الدولى CIB





يعتبر البنك التجارى الدولى من اشهر البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرفي وسجل سعر الدولار الأمريكي فيه 17.86 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.96 جنيها مصريا للشراء.





الدولار بعد تعويم الجنيه في مصر





قبل اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016 تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين البنوك البنوك الرسمية والسوق السوداء، أما بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي زقرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ليخضع الدولار لقواعد العرض والطلب في السوق مما تسبب في استقرار الدولار في مصر وضعف الاقبال على السوق الموازى.

اخر تحديث في سعر الدولار اليوم الاثنين 24-12-2018 بالبنوك اليوم في مصر



