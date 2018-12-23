نشرة أخبار منتصف الليل.. خالد عزب يكشف أخر التطورات بشأن مكتبة الفنان حسن كامي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، واحتيال سيدة على نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى أخر التطورات بشأن مكتبة الفنان حسن كامي.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية؛ المكون من السادة وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس.





أعلنت نقابة الصحفيين، عن إحباط محاولة أحد المحتالين من استخراج كارنيه النقابة؛ حيث تم القبض اليوم الأحد على سيدة تدعى (ن.م)، توجهت إلى مدير قسم استخراج الكارنيهات بالنقابة لتجديد كارنية لشخص تدعي أنه زوجها، حيث تقدمت بكارنيه مزور باسم أحد الأشخاص منسوب صدوره إلى نقابة الصحفيين منذ عام 2011.









توجه فريق الشارع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الي مكان تواجد الطفل ع.ج 7 سنوات وبدراسة أولية لحالة الطفل، أشار فريق الإخصائيين الي أن الطفل ترك المنزل بسبب انفصال الأبوين وزواج والدته حيث كان ينام الطفل في مقهي بمنطقة حلوان حيث رفضت الأم جلوسه معها.





وعلي الفور تحرك الفريق بالطفل الي مؤسسة دور التربية بالجيزة التابعة للوزارة وذلك لتقديم الحماية والرعاية الكاملة للطفل، بناءا علي الوارد من وسائل التواصل الاجتماعي بوجود طفل بلامأوي بعزبة زين بحلوان.





وسيقوم فريق إدارة الحالة باستكمال خطة التعامل مع الطفل داخل المؤسسة وكذلك الأسرة، وفي نفس الإطار قام فريق الشارع باصطحاب الطفل أ.ع 9 سنوات كان متواجد مع الطفل ع.ج في نفس المكان.









قال الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إنه تم التواصل مع أسرة الفنان حسن كامي، وتم الإتفاق على أن تتسلم مكتبة الإسكندرية مكتبته ومقتنياته بالكامل، سواء في المكتبة أو في الفيلا، موضحًا أن جزء من هذه المقتنيات سيكون كإهداء والأخر يتم شراءه، وتم توقيع عقود مع شقيقة حسن كامي وشقيق زوجته، وكان هناك شهود على هذه العقود.











