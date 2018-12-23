ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سيدة تحتال على نقابة "الصحفيين" وتحاول تزوير كارنيه عضوية للنقابة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:22 م
سيدة تحتال على نقابة الصحفيين وتحاول تزوير كارنيه عضوية للنقابة
أرشيفية
طباعة
Advertisements
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
أعلنت نقابة الصحفيين، عن إحباط محاولة أحد المحتالين من استخراج كارنيه النقابة؛ حيث تم القبض اليوم الأحد على سيدة تدعى (ن.م)، توجهت إلى مدير قسم استخراج الكارنيهات بالنقابة لتجديد كارنية لشخص تدعي أنه زوجها، حيث تقدمت بكارنيه مزور باسم أحد الأشخاص منسوب صدوره إلى نقابة الصحفيين منذ عام 2011.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الأمين العام وجه للنقابة لإبلاغ الشرطة بالواقعة؛ حيث تم تسليم السيدة بمحضر رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل، على أن يتم عرضها على النيابة المسائية.
المزيد عن: نقابة الصحفيين تزوير عضوية نقابة الصحفيين أخبار مصر أخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
0
x
19:30
0
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
18:00
6
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
1
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
0
x
16:00
0
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
2
x
16:00
0
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
1
x
18:00
0
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
1
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
1
x
17:00
0
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
0
x
19:00
0
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
0
x
19:00
0
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
1
x
17:15
1
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
2
x
16:30
3
فولفسبورج
هوفنهايم
1
x
19:00
1
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
1
x
18:00
0
أميان