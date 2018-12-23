سيدة تحتال على نقابة "الصحفيين" وتحاول تزوير كارنيه عضوية للنقابة

أعلنت نقابة الصحفيين، عن إحباط محاولة أحد المحتالين من استخراج كارنيه النقابة؛ حيث تم القبض اليوم الأحد على سيدة تدعى (ن.م)، توجهت إلى مدير قسم استخراج الكارنيهات بالنقابة لتجديد كارنية لشخص تدعي أنه زوجها، حيث تقدمت بكارنيه مزور باسم أحد الأشخاص منسوب صدوره إلى نقابة الصحفيين منذ عام 2011.



