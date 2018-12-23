نشرة أخبار منتصف الليل.. توجيه عاجل من وزير التعليم العالي بشأن تزامن إجازات أعياد الميلاد مع الامتحانات

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ توجيه عاجل من وزير التعليم العالي بشأن تزامن إجازات أعياد الميلاد مع الامتحانات، والخرطوم تدين الاعتداء على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي بشأن تزامن إجازات أعياد الميلاد مع الامتحانات

طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعدم تعارضها مع الإجازات الرسمية المقررة، كما وجه الوزير باتخاذ كافة الجامعات الاستعدادات الكاملة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

وثائق تكشف علاقة بريطانيا بأحكام الإعدام في باكستان

تعرضت المحاكم الباكستانية لحملة من الغضب منذ قضية آسيا بيبي الشهيرة، وهي امرأة مسيحية نجت بالكاد من حكم الإعدام على خلفية اتهامات بالتجديف، حيث اتُهمت بتدنيس بئر إسلامي عن طريق شرب الماء منه.

طقس الأحد ودرجات الحرارة.. والأرصاد: هذا ما سيحدث

يسود غدا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

"ترزي" يقتل عشيقته ويدفنها أسفل ماكينة الخياطة في العجوزة

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل مطلقة على يد عشيقها، حيث أنها تشاركه بمحل الترزي الخاص به، ويوم الجريمة استدرجها إلى المحل، وقطعها إلى نصفين؛ لوجود خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، ثم حفر أسفل ماكينة الخياطة بالمحل، مستعينًا بسائق توك توك، ودفن جثتها وقام ببناء مصطبة خرسانية، من الأسمنت أعلى الحفرة؛ لعدم اكتشاف الجثة، والعثور عليها.

للحفاظ على صحتهم.. مناشدة من شركة المياه لمواطني الزمالك

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المياه قد عادت للمناطق المتأثرة نتيجة كسر خط المياه بمحيط مثلث ماسبيرو، مشيرة إلى أنه تم تغذية تلك المناطق عن طريق ربط أحد الخطوط الناقلة للمياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

الخرطوم تدين الاعتداء على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان

أدانت الحكومة السودانية، الهجوم الذي وقع على إحدى فرق آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الانتقالية بالقرب من جوبا عاصمة جنوب السودان، مطالبة بمحاسبة المعتدين منعا لتكرار الحادثة.



