حصاد مونديال الأندية 2018- لقب رابع مدريدي.. بيل الهداف والعين أقوى هجوم

اختتمت فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الخامسة عشر والتي احتضنتها الإمارات العربية المتحدة للمرة الرابعة في تاريخها منذ 12 ديسمبر الماضي حتى اليوم.





ولكن ما عدد الفرق التي شاركت في تلك النسخة وكم عدد الأهداف التي تم تسجيلها ؟ ومن هدافو تلك النسخة من البطولة ؟ هذا ما يستعرضه الفجر الرياضي . .









- خاضت 7 أندية هذه البطولة، هم : ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي وكاشيما أنتلرز الياباني وريفر بليت الأرجنتيني والترجي التونسي وتيم ويلينجتون النيوزلندي وجوادالاخارا المكسيكي.





- تم تسجيل 60 هدف في 8 مباريات، منهم 27 ركلة جزاء بعد الشوطين الإضافيين و4 ركلات جزاء في الوقت الأصلي.





- توج ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.





- استضافت مدينتا أبو ظبي والعين البطولة، على ملعبي مدينة زايد الرياضية وملعب هزاع بن زايد على الترتيب.





- هداف البطولة : جاريث بيل (3 أهداف - ريال مدريد )





- أفضل 5 هدافين في البطولة، هم : جاريث بيل (3 أهداف -ريال مدريد) ورافائيل سانتوس بوري (3 أهداف - ريفر بليت) وماركوس بيرج (هدفين - العين) وتسوكاسا شيوتاني (هدفين - العين) وجونزالو مارتينيز (هدفين - ريفر بليت).





- العين هو أقوى هجوم في البطولة برصيد 9 أهداف.





- ريال مدريد هو أقوى دفاع في البطولة، حيث مني مرماه بهدفين.





- الترجي هو أضعف هجوم في البطولة برصيد هدف واحد.





- الترجي هو أضعف دفاع في البطولة، حيث مني مرماه ب 4 أهداف.



