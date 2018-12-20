متحدث الكنيسة الكاثوليكية يوجه رسالة إلى الأمن بشأن قرب الاحتفال بعيد الميلاد

أعرب الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، عن أمنياته للشعب المصري بكل طوائفه بأيام مباركة ونحن على أبواب أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.





وأرسل "باخوم"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، رسالة خاصة إلى الأجهزة الأمنية والوزارات والجهات المعنية، مطالبا إياهم بالتأمين الكافي للكنائس وأماكن الاحتفالات، مؤكدا تعاون كل الكنائس القبطية الكاثوليكية مع الوزرات والهيئات المعنية بالفعل لكى نمر بهذه الأيام بكل خير وسلام، لكي نرسل رسالة حب ومحبة وتضامن لكل العالم أن مصر لازالت بلد الأمن والأمان.



