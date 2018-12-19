أول رائد فضاء مصري لـ شريف عامر: تخرجت من مدرسة حكومية.. وأعمل 11 ساعة في اليوم

قال أكرم أمين أول رائد فضاء مصري، إن الوكالة الألمانية للفضاء تضم أمريكيين، مشيراً إلى أن أوروبا وأمريكا لديهما مشروعات فضاء مشتركة.

وأضاف "أمين" خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن أمريكا وروسيا تسبقان أوروبا في مجال الفضاء. وأشار أول رائد فضاء مصري، إلى أنه يعمل 11 ساعة في اليوم بوكالة الفضاء الألمانية، ويخضع لاختبارات طبية طوال الوقت.

وكشف "أمين"، أنه خريج مدرسة "عمر بن الخطاب" الحكومية في مصر، وأنه كان من الطلبة المتفوقين.

وأكرم أمين هو أول مصري يتم ترشيحه لبرنامج وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لتدريب رواد الفضاء، ويتعاون حاليًا مع وكالة الفضاء الألمانية لإتمام رسالته للحصول على درجة الدكتوراه، بقسم ديناميكية أنظمة الطيران فى الجامعة التقنية بميونخ TUM.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الأربعاء 19 ديسمبر 2018 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".