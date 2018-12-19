kora online | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف يلا شوت

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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ريال مدريد يدخل مباراة اليوم وهو في حالة جيدة، بعدما حقق الفوز في أخر لقاء أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف، ونجح الفريق في التأهل لمونديال الأندية بعد الفوز بدوري ابطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي على حساب ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوج بلقب أخر نسختين في مونديال الأندية ومحليا عاد الريال بقوة للمنافسة على لقب الليجا بعد بدايته المخيبة للآمال حيث يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة ويفصله 5 نقاط عن البرسا المتصدر وسيعول سولاري المدير الفني للفريق على قدرات كلا من بنزيمة واسينسيو وايسكو وجاريث بيل لقيادة الفريق للفوز في مباراة اليوم والتأهل للمباراة النهائية، مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية.

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كاشيما الفريق الياباني الذي نجح في عمل ريمونتادا تاريخية أمام غوادالاخار المكسيكي في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية، وحول تأخر لانتصار غالي، يدخل مباراة اليوم وكله أمل في تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية وانتظار الفائز من مباراة العين وريفر بليت، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الياباني حاليا، وكان فريق كاشيما قد حقق لقب دوري أبطال آسيا عقب الفوز على فريق بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0، لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء في مونديال الأندية.

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