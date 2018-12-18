ميسي يتفوق على رونالدو ويحصد الحذاء الذهبي الخامس

أجريت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في مدينة نيون السويسرية، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين ناديي برشلونة الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي.





وخاض ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني 12 مباراة ضد الأندية الفرنسية بالبطولات الأوروبية، حيث سجل 7 أهداف في شباكهم.





وأحرز اللاعب الأرجنتيني 3 أهداف في مرمي أولمبيك ليون، بينما سجل في مرمي فريق باريس سان جيرمان 4 أهداف، ويملك ميسي احصائيات جيدة دائما ضد الأندية الفرنسية.





وسجل ليونيل ميسي هاتريك في مباراة فريقه بالأمس ضد نادي ليفانتي بالليجا الإسبانية، وفاز البارسا أمام منافسه بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شئ.





يذكر أن ميسي سجل 6 أهداف حتي الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وجاءت نتائج القرعة كالتالي:-





شالكه الألماني أمام مانشستر سيتي.





أتلتيكو مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي.





مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام .





توتنهام الإنجليزي أمام بروسيا دورتموند الألماني.





ليون الفرنسي أمام برشلونة الإسباني





روما الإيطالي أمام بورتو البرتغالي





أياكس الهولندي أمام ريال مدريد.





ليفربول الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني