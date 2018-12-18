ميسي يتفوق على رونالدو ويحصد الحذاء الذهبي الخامس
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:32 م
الفجر الرياضي
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تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة، على غريمه كريستيانو رونالدو، حيث يتسلم اليوم، جائزة الحذاء الذهبي، الذي يمنح لهداف قارة أوروبا على مستوى الدوريات.
وسجل ميسي 34 هدفا خلال موسم 2017-2018، ليتوج بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، ويتخطى غريمه كريستيانو رونالدو صاحب الـ4 ألقاب.
وحصد ميسي اللقب من قبل موسم 2009-2010 (34 هدفا)، موسم 2011-2012 (50 هدفا)، 2012-2013 (46 هدفا)، 2016-2017 (37 هدفا).
وأصبح برشلونة، يملك في رصيده 7 ألقاب من جائزة الحذاء الذهبي، 5 مرات لميسي، وسواريز موسم 2015-2016، والظاهرة رونالدو 1996-1997.
قبل مواجهة ليون .. ماذا يفعل ليونيل ميسي أمام الفرق الفرنسية ؟
أجريت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في مدينة نيون السويسرية، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين ناديي برشلونة الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي.
وخاض ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني 12 مباراة ضد الأندية الفرنسية بالبطولات الأوروبية، حيث سجل 7 أهداف في شباكهم.
وأحرز اللاعب الأرجنتيني 3 أهداف في مرمي أولمبيك ليون، بينما سجل في مرمي فريق باريس سان جيرمان 4 أهداف، ويملك ميسي احصائيات جيدة دائما ضد الأندية الفرنسية.
وسجل ليونيل ميسي هاتريك في مباراة فريقه بالأمس ضد نادي ليفانتي بالليجا الإسبانية، وفاز البارسا أمام منافسه بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شئ.
يذكر أن ميسي سجل 6 أهداف حتي الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:-
شالكه الألماني أمام مانشستر سيتي.
أتلتيكو مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي.
مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
توتنهام الإنجليزي أمام بروسيا دورتموند الألماني.
ليون الفرنسي أمام برشلونة الإسباني
روما الإيطالي أمام بورتو البرتغالي
أياكس الهولندي أمام ريال مدريد.
ليفربول الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني
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