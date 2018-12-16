شاهد الآن: بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت كورة ستار اليوم 16/12/2018 كورة أون لاين كورة لايف الاسطورة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة ستار يلا شوت الاسطورة كورة لايف كورة أون لاين بين ماتش جودة عالية بدون تقطيع، يُواجه اليوم فريق ليفربول فريق مانشستر يونايتد في مباراة قوية تُعد الأهم هذا اليوم، حيث يلتقي كلوب مع مورينيو في ملعب الأنفيلد اليوم، ويسعى مورينيو للفوز اليوم ليُثبت جدارته عن كلوب، بينما يسعى كلوب للفوز في لقاء اليوم لكي يواصل صدارته للدوري في الجولة السابعة عشر.





مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ويعلق على المباراة اليوم الكابتن المتميز حفيظ دراجي عبر قناة bein sport HD 2.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت كورة ستار كورة أون لاين، حقق ليفربول الفوز في المباراة السابقة له بالدوري على بورنموث وصعد لصدارة الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي الذي أتى بعده في الترتيب في الجولة السابقة بعد الخسارة الثقيلة من تشيلسي بهدفين نظيفين.





نتيجة المباراة:





شهد ملعب الأنفيلد وصول لاعبي الفريقين الآن.

يجري لاعبي مانشستر وليفربول عمليات الإحماء استعداداً للقاء.

رابط مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يعيش ليفربول هذا العام أفضل حالاته بالدوري الإنجليزي حيث أنه لم يخسر أي مباراة حتى الآن، كما أنه واصل التقدم في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الساحق على نابولي بهدف دون رد في المباراة السابقة له ليصعد مع باريس سان جيرمان إلى الدور المقبل.

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