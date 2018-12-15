تعرف على مساعد لازارتي في تدريب الأهلي





وصل إلى القاهرة الأوروجواني مارتين لازارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.





وانتهى الحوار في الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع لازارتي وبناءًا عليه تم الإتفاق على حضوره للقاهرة لإستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في إجتماع مقررًا إنعقاده مع الكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.





وفيما يلي تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي :-









مارتين لازاراتي مديرا فنيا يحصل على 125 ألف دولار شهريا





محمد يوسف مدربا عاما





الهاندرو مدربا يحصل على 225 ألف دولار سنويا





عادل مصطفى مدرب مساعد





طارق سليمان مدربا حراس المرمى





سيد عبد الحفيظ مدير كرة





وسيكون المدرب المساعد للاوروجوياني مارتن لازارتي المدير الفني المحتمل للنادي الاهلي مواطنه إيجوارين سيباستيان وهو "هاف ديفندر" سابق في منتخب أوروجواي ونادي فياريال الاسباني وبالميراس البرازيلي، واعتزل لعب كرة القدم منذ عامين فقط.



