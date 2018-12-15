تعرف على مساعد لازارتي في تدريب الأهلي
السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:31 م
أحمد جمال
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وصل إلى القاهرة الأوروجواني مارتين لازارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.
وانتهى الحوار في الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع لازارتي وبناءًا عليه تم الإتفاق على حضوره للقاهرة لإستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في إجتماع مقررًا إنعقاده مع الكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.
وفيما يلي تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي :-
مارتين لازاراتي مديرا فنيا يحصل على 125 ألف دولار شهريا
محمد يوسف مدربا عاما
الهاندرو مدربا يحصل على 225 ألف دولار سنويا
عادل مصطفى مدرب مساعد
طارق سليمان مدربا حراس المرمى
سيد عبد الحفيظ مدير كرة
وسيكون المدرب المساعد للاوروجوياني مارتن لازارتي المدير الفني المحتمل للنادي الاهلي مواطنه إيجوارين سيباستيان وهو "هاف ديفندر" سابق في منتخب أوروجواي ونادي فياريال الاسباني وبالميراس البرازيلي، واعتزل لعب كرة القدم منذ عامين فقط.
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