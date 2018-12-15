يلا شوت | بث حي | Juventus | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم| Bein Sport 4
السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:14 م
عمرو عادل
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يلا شوت | بث حي | Juventus | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم| Bein Sport 4
يستضيف فريق تورينو , مساء اليوم السبت , نظيره فريق يوفنتوس , في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ” السيريا آ ” , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” أولمبيكو دي تورينو “.
ويحتل فريق يوفنتوس صدارة الترتيب العام برصيد 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق نابولي صاحب المركز الثاني , في حين يحتل فريق تورينو المركز السادس برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع .
ويسعى فريق يوفنتوس في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل تعزيز موقعه في الصدارة , في حين يتطلع فريق تورينو الى إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية على ملعبه .
يلا شوت | بث حي | Juventus | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم| Bein Sport 4
وستقام المباراة الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .
وستقام 8:30 بتوقيت كل من تونس والجزائر والمغرب , الساعة 7:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 11:30 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على ( بي إن سبورت 4 ) , وسيعلق عليها الملعق الرياضي ( روؤف خليف ).
يلا شوت | بث حي | Juventus | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم| Bein Sport 4
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